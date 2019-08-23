نانسي عجرم تتألق في مهرجان صلالة بعمان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما بسلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، وسط حضور جماهيري كبير.

نانسي عجرم، قدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها جمهور الحفل بسكل كبير من بينها “حاسة بيك”، و”الدنيا حلوة”، وغيرها من الأغاني، التي تجمع ما بين القديم والحديث وأشعلت الأجواء بأغنية “بدنا نولع الجو”.

وتألقت نانسي، خلال الحفل بفستان أزرق رسم قوامها بشكل مميز، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها الأمر الذي زاد من أناقتها.

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وكانت نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب «ومعاك» وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية «راجل وابن راجل» كانت آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.

يُذكر أن نانسي عجرم تعرضت حديثاً لنوع من السرقة الأدبية، من مطربة تركية تُدعى «Çağla»، حيث قامت الأخيرة باستنساخ كليب الأولى لأغنية «ما تيجي هنا» في أحدث كليباتها لأغنية تركية بعنوان«Bi Yere de Yaz، حيث ظهرت الفنانة التركية في الكليب محل الجدل، بائعة في سوق الخضار، وهي نفس الشخصية التي جسدتها نانسي في كليب «ما تيجي هنا»، واللافت أن الاستنساخ لم يشمل فكرة الكليب فقط، وإنما وصل لإطلالات الفنانة اللبنانية أيضاَ.