فيديو لزوج شقيقة أنغام يوضح مدى الخلافات بينه وبين عائلة المطربة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الزوج السابق للفنانة الراحلة غنوة محمد شقيقة المطربة أنغام، فيديد يظهر فيه نجله ياسين لحظة تسليمه بأمر المحكمة لحضانة جدته (والدة أنغام)، وسط حضور قوة من الشرطة لتنفيذ حكم المحكمة بنقل حضانة الطفل لجدته.

الطفل ياسين، نجم مسلسل “زي الشمس”، ظهر في الفيديو، وهو منهار من البكاء، وعلق والده على الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” قائلا: “يكفيني شرفًا وفخرًا إن إبني كارهكم وبيبكي بالدموع ومغلوب على أمره في البعد عن ابوه وفقدان أمه”.

وأضاف: “أحترم القانون واحترم حكم المحكمة ولكن عمري ماهحترمكم يا ظالمين يا مستغلين يا اصحاب القلوب القاسية (لكم الحكم يا اصحاب القلوب الرحيمة)وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين».

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كما نشر والد ياسين صورة أخرى لابنه، مع جدته والطفل ينهار في البكاء بينما جدته تحضنه، معلقًا عليها قائلًا: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

وعن موقف الفنانة أنغام من نقل حضانة الطفل قال والده: ”أنغام متعاونة لمصلحة الطفل وأنا رفضت أن أتحدث معها بعد أن اخذوا أبني مني لكي يكون في حضانة جدته، وذلك لأنها ليست طرف في الموضوع”.

يذكر أن محكمة الأسرة أ أصدرت قرارا الأربعاء 22 أغسطس بتسليم الطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة أخت أنغام لحضانة جدته لوالدته.