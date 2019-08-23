عايدة رياض توضح حقيقة إصابتها بالسرطان مرة أخرى

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتشر خلال الفترة الماضية العديد من الأخبار التي تزعم عودة مرض السرطان لمهاجمة الفنانة المصرية عايدة رياض، والتي فعلنا شفائها منه قبل أشهر.
الفنانة عايدة رياض، ردت على هذه الأخبار في تصريحات صحفية قالت فيها: “كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح ، أنا بخير ولم يصبني السرطان مرة أخرى والحمد لله تعافيت منه وإنتصرت عليه”.
وأضافت: “لا أحب الحديث عن فترة مرضي لأنها إنتهت ولكن إنتشار هذه الشائعة دفعني للخروج عن صمتي ونفيها حتى أضع حد لها خصوصًا وأنني تلقيت مكالمات من اصدقائي بعد أن شعروا بالذعر بعد علمهم بهذه الأخبار الكاذبة”.
الفنانة المصرية أخفت فترة مرضها عن الجمهور ولم تكشف عنه سوى بعد مرور سنوات عليه وأكدت أن أسرتها ساندتها كثيرا لتجاوز تلك الأزمة خاصة كابتن حسن شحاته، زوج شقيقتها، ودفعتها إصابتها بالمرض إلى الغياب عن الساحة الفنية لفترة امتدت لسنوات.
من ناحية أخرى تواصل عايدة رياض، تصوير مشاهدها في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، وتتعاون من خلاله مع إياد نصار وداليا مصطفى ومي سليم.
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