٥ مواقف من حفل عمرو دياب وسر حديثه عن نار الأخرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شهد حفل الفنان المصري عمرو دياب، في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، تحديدا في «الميوزيك أرينا» بمجمع الماسة العديد من المواقف بينه وبين جمهوره.

Gololy ترصد هذه المواقف:

- خلال الحفل كاد عمرو دياب، أن يجلس على إحدى السماعات أثناء الغناء ثم تراجع قائلا: “لا مش هقعد .. هيقولوا كبر وعجز”.

- علق عمرو دياب، على إطلاق مجموعة من الألعاب النارية تندفع في سماء الحفل، أثناء غنائه و طالب بضرورة توقيفها قائلا: “هو احنا هنتعذب دنيا وأخرة”.

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- أنقذ عمرو دياب، أحد جمهوره من يد الأمن بعدما نجح الشاب في التسلل للمسرح لإلتقاط صورة تذكارية مع الهضبة وكان يرتدي قميص مشجر وهو نفسه الذي ظهر به عمرو دياب في إحدى حفلاته.

وطلب عمرو دياب من الأمن أن يتركوه وعلق على قميصه قائلا: “إيه الشياكة دي”، ليفاجئ بثقة الشاب في نفسه فيعلق للمرة الثانية: “مالك عندك ثقة في نفسك جامد كدا”.

- استقبل عمرو دياب، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح وقام بمساندته والتقط صور تذكارية معه وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

وأعلن عمرو دياب، خلال الحفل بإعلان عن أغنيته الجديدة “يوم تلات”، والتي طرحها في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ليغني بعدها «قمرين، وده لو اتساب، وراجع، وأجمل عيون، ووياه، ومعاك قلبي، ويتعلموا، والعالم الله، ونغمة الحرمان، وأول يوم في البعد، وراجعين، أيام وبنعيشها، الليلادي، كان طيب، مابلاش نتكلم في الماضي، وميال، وشوقنا، وخلينا لوحدينا».

وقام الهضبة بغناء «أول يوم في البعد» وأعلن طرحها في ألبومه المقبل، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي، وتقول كلماتها: «أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر مابين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت».