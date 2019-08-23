محمد صلاح يخدع متابعيه بالجري على سطح الماء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داعب النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو طريف وجديد له.

النجم الدولي، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يستعرض من خلال حذاءه الجديد.

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محمد صلاح ظهر خلال الفيديو وهو يركل الكرة إلى منتصف بحيرة، وتابعها بسرعته الفائقة، وكأنه يجري فوق سطح المياه للوصول إليها، والحقيقة أنها خدعة تستخدم لإنتاج مثل هذه الفيديوهات، عن طريق الركض فوق لوح من الزجاج، أو باستخدام برامج خاصة.

كان صلاح قد أجرى لقاءً مع CNN، أجاب خلاله عن أسئلة شخصية وتحدث عن ملابسات تجمع اللاعبين في معسكر المنتخب ببطولة الأأمم الأفريقية التي أٌيمت في مصر مؤخرا، مما أثار جدلا واسعا بعد تصريحاته.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهته المرتقبة أمام ضيفه أرسنال، غدا السبت المقبل، على ملعب “آنفيلد”، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.