شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولا معوض يبدأ تصوير مشاهده فى مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان اللبنانى نيكولا معوض تصوير أول مشاهده فى مسلسل "بلا دليل"، وذلك بعد عودته من أمريكا، حيث تم تأجيل مشاهده فى العمل بسبب ارتباطاته فى الولايات المتحدة، وجمعت المشاهد الأولى بينه وبين حازم سمير الذى بدأ تصوير دوره قبل حلول عيد الأضحى الماضى.



نيكولا معوض وحازم سمير

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير واسلام جمال وجمال عبد الناصر وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق ، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.

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وكان آخر أعماله فى الدراما مسلسل "طلعت روحى" وشارك فى بطولته إنجى وجدان وأحمد فريد، وإسلام إبراهيم، وهبة عبد العزيز، وميار الغيطى، وإنعام سالوسة، وتامر فجر، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامى رزق الله.