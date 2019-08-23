بالفيديو| في تصريح صادم.. أحمد مجدي: كنت بشرب مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان الشاب أحمد مجدي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي،في حلقة اليوم من برنامجها "معكم" المعروض على قناة "سي بي سي"، إنه أدمن المخدرات في فترة من حياته.

وأضاف أحمد مجدي : "كنت بشرب مخدرات وصايع، بس لما شفت أمي وأبويا بيتألموا للدرجة دي، فقلت مش دا اللي أنا عايزه".

يُذكر أن الفنان الشاب أحمد مجدي، نجل المخرج مجدي أحمد علي، وشارك مع والده في فيلم "مولانا" للفنان عمرو سعد، وكان آخر أعماله مشاركته كضيف شرف في فيلم "ليل خارجي" ومسلسل "الواد سيد الشحات".

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