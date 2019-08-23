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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع"تويتر" تغريدة يعلق بها على مباراة الأهلي وفريق "أطلع بره"، في الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا.
وكتب الحلفاوي: "صلاح محسن.. لعبتان أهم عندي من الهدفين (الهدفان وضحا قدرته على التواجد في المكان المناسب), اللعبتان هما التسديدة القوية التي ارتطمت بالعارضة، والمرواغة التي التف بها في اتجاه المرمى ثم سدد وارتدت للشحات ليسجل، لعبتان من سمات ستريكر ذي شهوة تهديفية لا يتهيب الإخفاق، متعب جديد".
وكتب الحلفاوي في تغريدة آخرى: "بركات عاد للأهلي تحت اسم الشحات، وتريكة في الطريق تحت اسم قفشة".
وفاز الأهلي على فريق "أطلع بره"، في الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا، بنتيجة 9 -0.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباراة "أطلع بره"..3 لاعبين وصفهم الحلفاوي بـ"متعب وتريكة وبركات" تعرف عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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