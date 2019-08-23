بأمر الجمهور.. استمرار عرض "أمر تكليف" بسوهاح حتى اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح أنه تقرر مد عرض " أمر تكليف "، بمحافظة سوهاج لليوم الجمعة ٢٣ أغسطس، وذلك بناء على رغبة جمهور المحافظة، والذي يملأ صالة عرض مسرح قصر ثقافة سوهاج منذ بداية تقديم العرض به منتصف الشهر الجاري، حيث يقدم العرض في تمام الثامنة مساء بالمجان.

يذكر أن العرض يقدم في إطار خطة التجوال التي أعلنها البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و تنظمها شعبة مسرح التجوال و المواجهة التابعة للمسرح الحديث، العرض عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.