للمرة الثانية .. مدحت العدل يهاجم أيمن الكاشف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على اَداء الكابتن أيمن الكاشف، معلق مباراة الأهلي وفريق "أطلع بره"، في الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا.

وكتب العدل: "نفسي أعرف واسطة ( أيمن الكاشف) عشان أرتاح".

يُذكر أن العدل هاجم من قبل المعلق أيمن الكاشف، قائلا: "نفسي أعرف واسطة المعلق (أيمن الكاشف) عشان يبقي المذيع الأساسي في أون سبورت رغم صوته المزعج جدا وتعليقاته السمجة..الرواية والحكاية وفصول المسرحية.. عذاب والله".

وفاز الأهلي على فريق "أطلع بره"، في الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا، بنتيجة 9 -0.