صلاح عبدالله عن أزمة ريهام سعيد: " أنا تخين وكرشي متر قدامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

علق الفنان صلاح عبدالله على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد ،بخصوص الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة)، ضمن برنامجها "صبايا" على قناة الحياة .

وكتب "عبدالله"، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: " أنا تخين وكرشي متر قدامي، ومش ههري ولا هلقش على ريهامي".

كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

Advertisements

وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلها تدخل ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة.

كما تعرضت ريهام للكثير من الانتقادات من قبل الفنانين، ومنهم إنجي وجدان، وزينة، مصطفى جاد، وتامر حبيب.

وهاجم البعض ريهام سعيد بسبب حديثها عن الموضوع وعدم اختيار مصطلحات مناسبة، وأشار آخرون إلى أن السمنة تكون مرضًا في بعض الأحيان.