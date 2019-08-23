محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
علق الفنان صلاح عبدالله على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد ،بخصوص الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة)، ضمن برنامجها "صبايا" على قناة الحياة .
وكتب "عبدالله"، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: " أنا تخين وكرشي متر قدامي، ومش ههري ولا هلقش على ريهامي".
كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".
وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلها تدخل ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة.
كما تعرضت ريهام للكثير من الانتقادات من قبل الفنانين، ومنهم إنجي وجدان، وزينة، مصطفى جاد، وتامر حبيب.
وهاجم البعض ريهام سعيد بسبب حديثها عن الموضوع وعدم اختيار مصطلحات مناسبة، وأشار آخرون إلى أن السمنة تكون مرضًا في بعض الأحيان.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله عن أزمة ريهام سعيد: " أنا تخين وكرشي متر قدامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.