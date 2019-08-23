هكذا علقت ريا أبي راشد على صورتها مع فان ديزل



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان العالمي فان ديزل.

وعلقت ريا أبي راشد على الصورة: "من الأرشيف، وقبل السوشيال ميديا، ولكن دائمًا أحب محاورة فين ديزل، دومًا ما يجعلني أضحك بشخصيته المرحة، لا استطيع الانتظار لأشاهد فيلم "fast and furious 9"، ملحوظة، أنا بحب ألبس الأحذية الحمراء على كل حاجة".

يُذكر أن ريّا أبي راشد، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة "إم بي سي" منذ عام 2003، ومنذ عام 2010 وهي تقوم في تقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر. كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب". الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.