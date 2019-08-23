سارة الهاني تغني وردة الجزائرية في صيدا وتحرج مهرجانات لبنان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:37 مساءً - فعلتها سارة الهاني وملأت مدرجات مهرجانات صيدا الدولية جنوب لبنان، في وقت تشكو فيه معظم المهرجانات من قلّة الحضور الجماهيري.

ليلة أمس كانت مخصصة لـ وردة التي كرمتها سارة بصوتها، فتفوقت على نفسها ليخرج الجمهور في نهاية الحفل مع تساؤلات حول الغبن اللاحق بـ سارة صاحبة واحد من أجمل الأصوات العربية التي تستحق أن تتربع على عرش النجومية بجدارة.



"في يوم وليلة" برقة وصفاء صوت سارة

بعد أن استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني، وبصفاء ورقّة صوتها، غنت سارة رائعة وردة "في يوم وليلة" وذكّرتنا بذلك الصوت الأنثوي الذي يختلف عن غيره بكمّ الإحساس الذي يلامس حواسّنا، بعدها شدت سارة بأغنية "أكذب عليك" ولسان حال الجمهور "الله يا سارة على صوتك"، بعدها قدمت أغنية "لو سألوك"، فغنت منها على قدر المستطاع كونها تُعتبر من أطول أغنيات الراحلة والتي تبلغ مدتها أكثر من 40 دقيقة.

"الله عليكم" قالتها سارة للجمهور الذي كان يشعر بنشوة كبيرة خلال سماع صوتها، فسألتهم: "ماذا تريدون أن تسمعوا؟ سنغني قد ما فينا"!. بعدها حان وقت الرقص مع أغنية وردة فقدمت سارة "لولا الملامة" وطلبت من الجمهور أن يضيء هواتفه خلال أدائها لأغنية "بتونس بيك". كما كان يطالبها الجمهور بغناء "حرّمت أحبك"، ووجدت سارة نفسها مضطرةً أن تغني "قلبي سعيد" رغم عدم إدراجها في برنامج الحفل، نزولًا عند طلب الحاضرين.

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لا مستحيل بقوة صوت سارة

لا مستحيل بحدة صوت سارة ، وبمساحته النغمية ، بقوته ، وبخامته ، وبشجنه الطربي في أداء المزيد من أغاني وردة، فغنت أيضًا "مستحيل"، لتختتم حفلها مع أغنية "يا ليل " وهي الأغنية المفضلة لدى والدة سارة التي كانت متمركزة في الصف الأمامي، وبحسب ما صرحت لـ"الخليج 365".

سارة الهاني من مهرجانات صيدا



أغنية لـ صيدا من سارة



أهدت سارة أيضًا أغنية لمدينة صيدا، وقالت: "سعيدة جدًّا بأنني أغني في مدينة عريقة، ولي الشرف أن أغني في مهرجان دولي كبير شارك فيه كبار الفنانين العرب والعالميين، واسمحوا لي أن أشكر لجنة مهرجانات صيدا الدولية الذين أتاحوا لي هذه الفرصة، لأكرّم العظيمة الكبيرة وردة الجزائرية، فرحتي كبيرة لا توصف".

سارة الهاني من مهرجانات صيدا



رحلت وردة ولكنها تركت لنا إرثًا فنيًّا لتحلّي أوقاتنا به، فصوت سارة حضن بهذه الليلة حنين المحرومين والمتعطشين لصاحبة سفيرة العيون السود في الفن.

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"الخليج 365" التقت سارة في كواليس الحفل، واكتفت بقول "الحمدلله" على نجاح حفلها. وبعد تكريمها كوكب الشرق أم كلثوم في باريس ووردة في لبنان، تمنت أن لا يكون هناك سوى الخير في مسيرتها، على أمل أن يكون هناك المزيد من حفلات التكريم لكبار النجوم بصوتها، بالتعاون مع "أغاني أغاني".

كم تشعرين بالسعادة حينما يختارونكِ لتكريم كبار النجوم بصوتِك؟

أفرح كثيرًا، خصوصًا وأنّ الحفل في بلدي وكان فوق التوقعات، وسعدت أنه "sold out".



ما الذي ينقص سارة لتكون حاضرة أكثر على الساحة الفنية رغم أنكِ تُعتبرين من أهم الأصوات العربية وأفضلها؟

-الحمدلله موجودة أكثر من قبل، فأنا أقوم بحفلات في الخارج وأنا بطبعي انتقائية، اأحرص على أن أكون موجودة في المهرجانات الكبيرة أكثر من الحفلات، كون هذا الأمر يليق بصوتي أكثر.

هل لازلتِ على موقفكِ أنّ المحبة بين الفنانين مصطنعة؟

-أجل فهم يجاملون بعضهم البعض، لا يوجد صداقة حقيقية في الفن، بل هناك مصالح تربطهم لا أكثر.

كيف تعلقين على خبر شبه اعتزال إليسا للفن، وهل تؤمنين بوجود "مافيا" بهذا الجو؟

-ما قالته إليسا لم تكن تقصده، وأعتقد أنّ الأمر هو "فشة خلق" وليس قصدها الاعتزال، فالفنان إنسان وهي شخص مؤثر على "السوشيال ميديا" وتعبّر دائمًا عما تشعر به".

سارة الهاني

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سارة: قريبًا سأكون في السعودية



هل شارف التعاون مع عبدالله القعود على الانتهاء؟

-الشهر المقبل سأقوم بتسجيل 3 أغنيات باللهجة الخليجية، وسيحمل البعض منها ألحان عبدالله بإذن الله.

ومتى سنرى سارة في حفلات بالسعودية؟

-كان من المقرّر أن يكون لي حفلة هناك في عيد الأضحى ولكنها لم تحصل، وهناك تحضيرات على أن أكون موجودة في السعودية في الفترة المقبلة.

سارة الهاني مع والدتها بعد انتهاء الحفل

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