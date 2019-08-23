الفنانة الكويتية أمل عبّاس تكشف تطورات حالتها الصحية

قالت الفنانة الكويتية أمل عبّاس، إنها تمر بحالة صحية لم يمر بها أحد، لافتةً إلى أنها أصبحت غير قادرة على المشي بشكل جيد على قدمها، منذ بدء رحلة علاجها في الهند وحتى نهايتها.
وقالت أمل عباس، لصحيفة ”الراي“ المحلية، إنها عادت إلى منزلها من الهند منذ شهر تقريبًا، ومكثت في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي في الكويت لمدة 4 أشهر.
وأردفت ’’أمل عباس‘‘ أنها تخضع لجلسات تدليك يومية باستخدام الزيت من خلال ممرضة خاصة أحضرها لها أولادها، مضيفة: ’’بدأت أشعر نوعًا ما بالحياة مجددًا في قدمي‘‘.
واختتمت الفنانة الكويتية أمل عبّاس قائلة: ’’الحمد لله، أدعو الله أن يشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين‘‘.
يُذكر أن أمل عباس، أجرت عمليّة جراحية لتغيير الصمّام، وأخرى في الظّهر، لإزالة كتلة دم في العمود الفقريّ، ما أثّر على النّخاع الشّوكيّ، وتسبّبت لها بالشّلل، بعد إجراء الجراحة مباشرة.
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