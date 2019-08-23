«سيرة حب» على خشبة مسرح البالون مجاناً لمدة يومين

تستقبل خشبة مسرح البالون بالعجوزة جماهير وعشاق المسرح مجانا فى السادسة مساء غد الأحد والاثنين المقبل العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى «سيرة حب» ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى وبرئاسة د. عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ويستأنف نجوم وصناع العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى الناجح «سيرة حب»

جماهير المسرح للموسم الثانى بعد النجاح النقدى والجماهيرى الذى حققه العرض العرض فى موسمه الاول وأحدث حراكا فنيا وصحفيا وإعلاميا غير مسبوق «سيرة حب» فى فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى على مسرح البالون بالعجوزة فى دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان احمد عبدالعزيز، ترصد « سيرة حب «محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى» وتستدعى عدة رموز وأهرامات أثرت الحياة الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق ام كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الابنودى والفنانة وردة والفنان عبدالحليم حافظ والفنان محمد رشدى والنقشبندى وعدوية.

العرض بطولة إيهاب فهمى، رحاب مطاوع، والفنان القدير النجم مجدى صبحى والنجوم احمد الدمرداش، شيكوا، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، الفنان هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، قيادة الاوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد ابواليزيد وتأليف أيمن الحكم وإخراج د. عادل عبده.