قنوات الحياة تقرر إيقاف ريهام سعيد وبرنامجها

أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثيرحول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.
وقالت القناة، في بيان، إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.
وأضافت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق بجمهورها.
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