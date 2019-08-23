الملك يقدم حفلا مع فرقته على مسرح ساقية الصاوي

عاش جمهور الكينج محمد منير حفلا جديدا له على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى مساء الخميس 22 من أغسطس ضمن مشروع مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة، عاش الجمهور أجواء احتفالية حقيقية على نغمات الملك محمد منير وفرقته.

قدّم منير على مدار الحفل مجموعة من أغنياته على الطريقة ال "لايف" ومنها "حاضر، من أول لمسة، دايرة الرحلة، جننى طول البعاد، هيلا هيلا، المريلة الكحلى". وفى الجزء الثانى من الحفل قدّم الملك مجموعة أخرى

من الأغنيات منها "يا حمام وأحمر شفايف" وأعرب جمهور الحفل عن سعادته لخوضه هذه التجربة الجديدة من نوعها وفى نهاية الحفل شكر المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس الساقية ومسرح الساقية للعرائس الحضور على تقديرهم لهذا النوع من الفن.

بدأ العمل بمسرح الساقية للعرائس منذ عام 2006 بمسرحية الماسورة الكبيرة تأليف المهندس/ محمد الصاوى مؤسس الساقية، وبعد حوالى العام بدأ

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مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" واستمر من وقتها حتى الآن، ويتم تقديم حفلة شهرية فى الخميس الأول من كل شهر تعرض فيه الساقية مسرح عرائس لأم كلثوم وفرقتها كاملة، وقد لاقى العرض رد فعل عاليًا من الجمهور وإقبالًا كبيرًا حمسنا لتقديم المزيد من الأعمال للأطفال والكبار، وعلى مدار أكثر من 6 سنوات أنتجنا 11 مسرحية للأطفال وحفلات موسيقية لعدد من نجوم الغناء المصريين والأجانب، وفى نفس العام 2006 أنشأ مسرح الساقية للعرائس مدرسة لتعليم فن صناعة العرائس فى إطار فاعليات مهرجان إجازتى للأطفال من سن 8 إلى 16 سنة.