شاهد.. حفل حكيم يرفع لافتة كامل العدد في الساحل الشمالي



احتفل حكيم مع الآلاف من جمهوره بالساحل الشمالي بفندق توليب وسيطر الحماس علي الحفل الذي استمر لمدة 3 ساعات كاملة قدم بها حكيم باقة متنوعة من أغنياته وظل الجمهور يغني ويرقص معه طوال الحفل. باقة متنوعة من أغنياته وظل الجمهور يغني ويرقص معه طوال الحفل. ورغم أن الحفل هو الثاني لحكيم بالساحل الشمالي خلال 10 أيام إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من حضور الحفل الذي رفع لافتة كامل العدد كما حدث بحفله الأول الذي أحياه ثالث أيام عيد الأضحي بـ ivory. بالساحل الشمالي خلال 10 أيام إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من حضور الحفل الذي رفع لافتة كامل العدد كما حدث بحفله الأول الذي أحياه ثالث أيام عيد الأضحي بـ ivory. Advertisements

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