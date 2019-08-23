إنفوجراف.. 5 وجهات إماراتية برزت في أفلام بوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت شركات التصوير البوليوودية والهوليوودية من مناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز لتصوير أفلامها أو مقاطع منها. وشهدت المعالم الإماراتية إقبالا واسعا من صانعي الأفلام بسبب سمعتها العالمية التي جعلت منها أيضا مزارا يقصده السياح من جميع البلدان. الإنفوجراف التالي يرصد أبرز 5 مناطق صورتها عدسات بوليوود في الإمارات..

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