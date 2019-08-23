شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفنى: يجب أن تتوارى المصلحة الشخصية من أجل رفعة المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان القومي للمسرح المصري ورئيس البيت الفني للمسرح بأن الدورة الحالية من المهرجان تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وهي دورة مختلفة واستثنائية بكل المقاييس.

وأضاف:"أنا اتابع ردود الأفعال على حفل الافتتاح ووجدت أن الناس اكتشفت أن هناك مهرجانا مسرحيا وعروضا من الجمهور العادي ولذلك استقطب المهرجان في هذه الدورة نوعية جمهور جديد".

وعن الذين ينتقدون المسرح قال مختار : المنتقدون للمهرجان أغلبهم جالسون على مقاعدهم ولا يعرفون شيئا عن المسرح حاليا، وأنا اتمنى قبل انتقادهم لنا أن يضعوا أيديهم في إيدينا لكي نقدم معا الأفضل للمسرح المصري، فهذا هو الأهم حتي تسير العملية المسرحية على أكمل وجه، وأشكر الفنان أشرف عبد الباقي على مشاركته في المهرجان هذا العام وفتح يومين مجاني للجمهور من مسرحيته " جريما في المعادي ".

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وأضاف ايضا : أؤكد للمرة الأخيرة يجب أن تتواري المصلحة الشخصية من أجل المصلحة العامة، وأوجه تحية للفنان أحمد عبدالعزيز لأنه قام بالاستماع للجميع ومعرفة كل التفاصيل عن الدورات الماضية ثم بدأ الاستعدادات للدورة الجديدة التي يرأسها والحمد لله في تلك الدورة، هناك إضافات كثيرة قمنا بها بعد دراسات فوضعنا ثلاث مسابقات، كما قمنا بمضاعفة الجوائز فوصلت لـ600 الف جنيه بعد أن أصبحت ميزانية المهرجان هذا العام ٢ مليون جنيه فقد زادت عن العام الماضي 550 ألف جنيه.