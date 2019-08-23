محمد عبده يشدو بـ20 أغنية في حفل القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا المغني السعودي محمد عبده المُلقَّب بـ"فنان العرب" حفلاً غنائياً بأحد الفنادق الكبرى المطلّة على كورنيش النيل في العاصمة المصرية، القاهرة، استمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقدَّم عبده (70 عاماً)، وسط حشد جماهيري كبير، 20 أغنية من أرشيفه الغنائي المتميز بصحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، من إدارة وتنظيم شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" تصريحاً لفنان العرب كشف خلاله عن الاستعدادات والتحضيرات التي سبقت الحفل قال فيه: "في البداية أجرينا بروفة على كل الأغاني المقترحة للحفل، ثم اخترنا منها البرنامج النهائي للحفل، والأهم أني راعيت عامل عدم تكرار الأغاني التي سبق أن قدمتها في مصر، كذلك أن يتناسب برنامج الحفل مع ذائقة الجمهور الخليجي والعربي الذي عاش معي أجواء هذا الحفل الجماهيري المفعم بالمتعة والتشويق والطرب".





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وأطرب عبده بصوته الجمهور الغفير الحاضر خلال فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة، واستجاب للكثير من طلبات محبيه الغنائية، فبدأ حفله بـ"على البال" لتتوالى بعدها أغانيه: "مجموعة إنسان، مذهلة، اختلفنا، بنت النور، رماد المصابيح، تذكرين، شبيه الريح" وغيرها، وما أن وصل لرائعته "الأماكن" حتى تفاعل معها كل الموجودين في الحفل.

الحفل يأتي ضمن جولة غنائية ناجحة للمطرب محمد عبده هذا الصيف، بدأها في مدن المملكة العربية السعودية، إذ شارك في الكثير من الحفلات ضمن خارطة المهرجانات التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة، منها "حفلات موسم صيف عسير" و"حفلات صيف الباحة" وحفل الرياض ضمن "حفلات العيد في السعودية"، كما شارك مؤخراً في الأوبريت الذي افتتح مهرجان "سوق عكاظ".



