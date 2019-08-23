أغنية "لما تقول يا عوم" لـ ولاد رزق 2 تقترب من المليون الثاني خلال 5 أيام

اقتربت أغنية "لما تقول يا عوم" التي تعد الأغنية الدعائية للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" من تحقيق المليون الثاني لها على مستوي المشاهدات عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد طرحها بـ 5 أيام فقط



أغنية "لما تقول ياعوم" يقوم بغنائها كلاً من الثنائى أصالة ومصطفى حجاج وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.



فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أصالة تطرح أغنية "حاجة متخصكش" عبر قناتها الرسمية على يوتيو

"مبقاش سر" لأصالة تتخطى حاجز المليون مشاهدة في 24 ساعة