القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة شذى، عن كواليس عملها على أغنية دويتو جديدة، و"خارج الصندوق"، تتعاون فيها مع مطربي المهرجانات الشعبية "أوكا وأورتيجا".
وأضافت خلال لقائها مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس: "الأغنية مش مهرجانات خالص، هي حاجة مجنونة بين اللون بتاعي واللون بتاعهم، وقعدت معاهم وكتبنا اللحن".
وأوضحت أنه من المتوقع طرح الأغنية خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، مضيفة: "أنا بعمل الأغنية دي بقالي سنتين، وأنا زهقت من أغاني الحب، بقى تلزيق أوي، ومفيش اللي إحنا بنقوله".
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة شذى في أغنية جديدة مع أوكا وأورتيجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.