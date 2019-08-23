الفنانة شذى في أغنية جديدة مع أوكا وأورتيجا

كشفت الفنانة شذى، عن كواليس عملها على أغنية دويتو جديدة، و"خارج الصندوق"، تتعاون فيها مع مطربي المهرجانات الشعبية "أوكا وأورتيجا".



وأضافت خلال لقائها مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس: "الأغنية مش مهرجانات خالص، هي حاجة مجنونة بين اللون بتاعي واللون بتاعهم، وقعدت معاهم وكتبنا اللحن".



وأوضحت أنه من المتوقع طرح الأغنية خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، مضيفة: "أنا بعمل الأغنية دي بقالي سنتين، وأنا زهقت من أغاني الحب، بقى تلزيق أوي، ومفيش اللي إحنا بنقوله".

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