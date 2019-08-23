أحلام تؤكد أنها ونوال الكويتية عينان في رأس ويفتخر بهما الخليج "

أعربت الفنانة الإماراتية، أحلام، عن افتخارها بالفنانة نوال الكويتية، مؤكدةً على أنهما عينان في رأس ويفتخر بهما الخليج؛ إذ دارت وصلةُ غزلٍ بين الثنائي عبر "تويتر"، وكانت البداية من أحلام.

وأجرى أحد الحسابات على "تويتر"، استفتاءً للمقارنة بين أحلام ونوال ومن هي مطربة الخليج الأولى فيهما، وعلّقت أحلام، في ردٍ لها بالقول: "رأيي الشخصي إن أحلام ونوال عينان في رأس، وأعتقد أنَّ الخليج كله يفتخر بي وبها".

وأكدت أحلام، أنَّ مثل هذه الاستفتاءات تُشعل الفتن بين جمهور المطربتين، مطالبةً الجمهور بعدم المشاركة فيها، فقالت: "وهاذي الاستفتاءات ما هي إلا شعالة للفتن بين جمهوري وجمهورها".

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وتابعت أحلام: "لذا أتمنى من جمهوري وجمهورها عدم المشاركة في مثل هذه الاستفتاءات ولكل منا جمهوره ونجاحاته تعدينا هالمرحلة شكرًا لكم".

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ويعرف الجمهور المنافسة الشديدة بين الفنانة نوال الكويتية، وبين الفنانة الإماراتية أحلام، حول لقب نجمة الخليج الأولى، غير أنَّ أحلام أضافت قائلةً: "عمري أخيتي الله لا يفرقنا #احبچ"، وردت عليها نوال الكويتية قائلةً: "آمين".

ويأتي رد أحلام، على الرغم من أنَّ الاستفتاء تم إطلاقه ولم ينته بعد أو تُعرفْ نتيجته، ما يعدُّ ردًا على المطربة السورية أصالة نصري التي أشعلت الأجواء خلال الساعات الماضية، حيثُ نشرت صورةً جمعتها بالنجمة نوال الكويتية في العاصمة البريطانية لندن، وحرصت على مغازلتها بالقول: "هنا لندن، مع نوالتي الحبيبة الراقية البسيطة المفعمة بالمشاعر واللطف والمحبة نوال الكويتية".

يُذكر أنَّ أحلام، افتتحت موسم سودة عسير بالسعودية يوم الجمعة الماضي ولاقى حفلها نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لإحياء حفل في موسم الطائف بالمملكة يوم الـ 30 من أغسطس الجاري.

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