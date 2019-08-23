شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات جديدة عن قتل توم هاردى فى مسلسل Peaky Blinders قبل عرض الموسم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم مشجعو Peaky Blinders في جميع أنحاء العالم عندما قتل شخصية المفضلة لدى المعجبين ألفي سولومونز، الذى لعب دور الممثل الأنجليزى توم هاردي في الموسم الرابع من المسلسل.

وسبق للممثل بول أندرسون " آرثر شيلبي " أن أعلن من قبل أن هاردي كان يود أن يبقى في المسلسل، ومن ثم تم تغيير القرار.

,قال المخرج ديفيد كافري: "كان هذا هو السيناريو دون قتل الشخصية، ولكن حدث تغيير في السيناريو قبل الذهاب إلى الشاطئ، ولكن بالرغم من ذلك لم يتم كتابة إطلاق النار بين ألفي وتومي، ولكن لقد توصل ستيف إلى ذلك قبل يومين، ولم نتمكن من التراجع عنه، لذلك احتاجنا إلى فترة من 24 - 36 ساعة لـ تنظيم المد والجزر الصحيحة للتصوير ".

Advertisements

وتابع: "نعم ، هذا المشهد المعين - أعتقد أنه كان توم وكيليان [مورفي] هذا النوع من العمل الذي قاما بإطلاق النار عليهما ، حيث أطلقا نيران أسلحتهما معًا وسقط كلاهما.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.