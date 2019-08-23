محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها شريف الشوبكي. وعلقت على الصورة بقولها: "الحياة اختيارات، وأنا اخترت الحب". يُذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور، تزوجت من شريف الشوبكي عام 2010، وأنجبت منه فاروق.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من ريهام عبدالغفور لزوجها (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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