ابنة "الفيشاوي" تتحدث عن أزمتها معه وإنجي وجدان تهاجم ريهام سعيد.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، بعضها أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية وإذاعية أو قاموا بتصويرها ونشرها عبر قنواتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منها "مها أبو عوف تتحدث عن شقيقها الراحل عزت أبو عوف، لينا الفيشاوي تكشف تفاصيل الأزمة بين والدها ووالدتها، إنجي وجدان تهاجم ريهام سعيد، تفاصيل أول لقاء جمع بين الإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

مها أبو عوف

حلت الفنانة مها أبو عوف ضيفة على برنامج "أسرار المشاهير" الذي تقدمه المذيعة إنجي علي على إذاعة نجوم إف إم.

وقالت مها "مرة كان عزت تعبان وعندنا فرح هنحييه من خلال فرقة فور إم، وهو حرارته كانت أربعين والفرح مهم ومكنش قادر ينزل وصوته رايح، حبيبي قام وهو تعبان مش قادر وراح الفرح صحيح مغناش بس كان بيأدي، ومرة طلع المسرح وهو عنده مغص كلوي".

وتابعت "يوم وفاة عزت كان عندي مسرح في السعودية وكان أصعب شيء بجد وسافرت لمصر، وبعدين رجعت بعد العزا السعودية وقعدت هناك 10 أيام"، لافتة إلى أنها بدأت مؤخرًا تستوعب غيابه عن الحياة "بدأت استوعب من قريب ان عزت مات بس لسه مش مصدقة".

كريم قاسم

قال الفنان كريم قاسم في برنامج "عيش صباحك" على إذاعة نجوم إف إم، إنه صوّر في فيلم "ولاد رزق 2" عددًا من مشاهد الأكشن، التي تم حذفها.

وأضاف "كان عندي كام مشهد أكشن واتقصوا في المونتاج، اتقص كتير من الفيلم، مننا كلنا حوالي 45 دقيقة، والسبب الوقت مينفعش فيلم أكشن يبقى 3 ساعات إلا ربع، وأتمنى لما ينزل على التليفزيون يتعمل نسخة اطول بعشر دقايق مثلا".

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" فيديو توجه به رسالة للإعلامية ريهام سعيد، بعد هجوم الأخيرة على أصحاب السمنة المفرطة.

وقالت إنجي "أنا مبحبش أتكلم عن حد ومبعملش مشاكل مع حد، لسه متفرجة على فيديو لريهام سعيد بتقول فيه إن التُخان ميتين وإن هما عبء على الدولة، أستاذة ريهام حضرتك كنتي عيانة أو عيانة أو معرفش، أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل دي وغيري كتير، وكنت متعاطفة معاكي جدا لما أعلنتِ إصابتك بمرض نادر، وكنت بدعيلك، وناس كتير كانت ضدك وبقت بتدعيلك لما أعلنتي مرضك، فمش من صالحك إنك تضايقي الناس وتغلطي فيهم".

وتابعت "أنا رياضية طول عمري، وتخنت، واتجوزت وجوزي رفيع وأُعجب بيَّا رغم أني تخينة، وخلي بالك في ناس مريضة وتخنت وفي ناس عندها مشكلة في الغدد، وفي ناس تخان ورياضيين وممكن يكونوا أحسن منك في الجيم، ومش من حقك تقولي التخان ميتين، أنا أهو عايشة وبمثل وبدي للناس أمل مش بكأبهُم، ودور الإنسان إنه يعطي للناس أمل، لكن لما تقولي لشخص تخين أنه ميت فأنتي كده بتقضي عليه تمامًا".

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سوسن بدر

حلّت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت عن عملها في بداية حياتها بمجال الأزياء.

وقالت "كنت هبدأ كعارضة أزياء وأستاذتي كانت رجاء الجداوي كنت في ثانوية عامة وقريت إن فيه أتيليه طالب عارضات جداد، رحت قدمت وكان بيعملوا اختبار، كنت اول مرة أشوف مدام رجاء على الطبيعة، وهي اللي كانت بتختبر البنات الجداد، ونجحت وكان معايا بنوتة اسمها راندة ومرنتنا وعملت شغل للأتيليه وعرض، وحبيت المجال جدًا مع انه مجهد جدًا عكس ما بيبان دلع وهزار، مهنة مهلكة".



رامي رضوان

حكى الإعلامي رامي رضوان كيف تعرف على زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، إذ كان وقتها يقدم برنامج "أون تيوب" على قناة ON، وطلب منه صديق أن يأتي لقضاء وقت معه ومع أصدقائه ولم يكن يعرف أن من بينهم دنيا.

وتابع خلال حواره مع "الستات ميعرفوش يكدبوا": "كممثلة كنت بحبها بس أول مرة أقابلها لما عرفت انها موجودة، كنت فاكر هلاقيها فنانة وعايشة في الدور ملاقتش ده، وكنا بنلعب بدون كلام اكتشفوا مواهبي وانبهروا بجد، وحصل كيميا كده وقعدت أقنع نفسي انها تهيؤات، وبدأت أخرج مع صديقي المشترك بينا وأصدقائه لما تكون دنيا موجودة، وفضلت في مرحلة جس النبض لحد ما تيقنت".



أحمد صلاح حسني

حلّ الفنان أحمد صلاح حسني، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المعروض عبر فضائية "CBC"، مساء الخميس.

وروى حسني، موقفًا كوميديًا جمعه مع الثنائي أحمد حسام ميدو وإبراهيم سعيد، خلال معسكر منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

وقال الفنان: "خلال إقامتنا في الفندق المخصص لمعسكر المنتخب كان الجوهري بيطبق علينا نظام غذائي قاسي، وفي إحدى المرات طرق أحد العمال باب غرفتنا وكان معاه أكل لعروسين في الفندق".

وتابع حسني: "لما سألني العامل عن مكان تواجد العروسين أخبرته أنهم نازلين في الغرفة، وساب الأكل لينا ونزل"، مضيفًا: "الكابتن جوهري لما عرف بالموقف دخل في نوبة غضب شديد وكسر علينا باب الغرفة وبهدلنا بسبب الأكل".



لينا الفيشاوي

نشرت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو لها عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، تحدثت خلاله باللغتين العربية والإنجليزية، عن الأزمة المُثارة منذ سنوات بين والدها ووالدتها هند الحناوي، عقب الحكم الذي يقضي بحبس والدها شهر لعدم سداده النفقة الخاصة بها.

وبدأت لينا، بتعريف نفسها في الفيديو قائلة: ازيكم، أنا اسمي لينا الفيشاوي، أنا بعمل الفيديو ده بخصوص الحبس بتاع بابايا، ولأول مرة أتحدث عن ذكرياتي مع والدي، عندما كان لدي 3 سنوات من العمر، كنت صغيرة وقتها، وكانت هناك مشاكل طول الوقت بين والدي ووالدتي هند الحناوي، وكنت أعتقد أن هذه المشاكل إما بسبب المصروفات البيت أو فلوس لوالدتي أو بسببي".

وتابعت: والدتي كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراة في المملكة المتحدة، قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابي معها لاستكمال دراستي هناك، فوافق والدي على طلبها ولكن كان شرطه أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سأدرس فيها، وبالفعل حدث ذلك، وتكفل بمصاريفي لمدة شهرين وبعدها قرر عدم دفع أي مصاريف أخرى".

وأوضحت قائلة: "الحياة في بريطانيا صعبة ومكلفة، ولم يكن والدي يتحمل مصروفاتي التي اتفق عليها مع والدتي، وفوجئت بصدور حكم بحبسه لعدم سداد النفقة، وتحدث معي بعدها وطالبني بأن أكون جزءا من حياته وأعود للعيش معه."

وأضافت: "تعجبت كثيرًا من حديث والدى لي، لأني لم أشعر لمرة أنه يهتم بي، وأن أكون جزءًا من حياته، وأظن أنه يفعل ذلك لأمر يتعلق بالفلوس والمصروفات، لم أحس بالحب من أحد من عائلتي سوى جدى الراحل فاروق الفيشاوي".

