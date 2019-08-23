درة تكشف عن أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة درة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت درة، في الجلسة بفستان من اللون الأبيض، وهي ممسكة مرآة في إحدى الصور، وفي أخرى أطلت وهي تطالع كتابًا.

وتشارك درة في بطولة مسلسل "بلا دليل" إلى جانب: خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبدالناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، وهاجر الشرنوبي، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.