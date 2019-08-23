تراند اليوم : مفاجأة الفيشاوي : أريد تربية ابنتي في مجتمع إسلامي محافظ...

كشفت سلوى عبد الباقي جدة لينا أحمد الفيشاوي أن حفيدتها لم تزر مصر منذ 3 سنوات بسبب القضية التي رفعها والد الطفلة بمنعها من السفر، وبالتالي إذا عادت لمصر لن تتمكن من السفر مرة أخرى.

أضافت سلوى خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" أن الفيشاوي لم ينفق على ابنته منذ 3 سنوات، كاشفة عن أن الطلب الذي قدمه للمحكمة لمنع ابنته من السفر، كتب فيه أنه يريد تربيتها في مجتمع إسلامي محافظ، لذلك يريد منعها من السفر مع والدتها للندن.

من جانبه، أوضح يوسف فايز محامي أحمد الفيشاوي، أن موكله طلب منع ابنته من السفر لأنه يخاف عليها، كونها تعيش مع زوج والدتها وهو رجل غريب عنها، مستطردًا: "عايز يحافظ عليها.. ومش عايز اضيف بقا إن بنته ملهاش علاقة بالنشاط السياسي اللي بتعمله والدتها برا وهجومها على الحكومة المصرية والسياسات المصرية بل وعلى الشريعة الإسلامية".

يشار إلى أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا.