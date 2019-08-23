تداول النشطاء صورة لوثيقة رسمية لتوكيل خاص من الملياردير الكويتي فواز الحساوي موجهة إلى المذيعة حليمة بولند. وجاء في نص التوكيل أن يمنح “الحساوي” صلاحيات كاملة لـ”بولند” بالتصرف في كل ممتلكاته الأمر الذي جعل نشطاء يتفاعلون مع الأمر متسائلين عن إمكانية أن تكون بولند قد تزوجت من الملياردير الكويتي!. فيما قد ظهرت “بولند” – المذيعة الكويتية – على الساحة خلال الفترة الماضية بعدة موضوعات أثارت الجدل أولها مقطع الفيديو المتداول لها في تركيا خلال مرافقة حرس مسلح لها، فضلاً عن مقطع اليخت الضخم الذي كتب عليه اسمها في تركيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: وثيقة متداولة من ملياردير كويتي إلى حليمة بولند تطرح تساؤلات حول العلاقة بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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