ريهام سعيد تتهم فنانة بنشر الفجور.. هل تقصد زينة؟

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلي شخص مجهول لم تذكر اسمه، تراشقت فيها بالألفاظ والإتهامات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتبت ريهام عبر حسابها: "ولاد من غير نسب وزواج من غير عقد ومخدرات وقرف كتير ولسه ليكي عين تتكلمي.. أنا اللي موجوده ازاي؟.. علي الأقل أنا ليا لازمه بنشر الخير مش الفجور والإفتراء علي الناس.. يابني والله انت ربنا نجدك".



ويبدو أن المقصوده برسالة ريهام سعيد هي الفنانة زينة، وذلك لأنها ردها جاء عقب هجوم الأخيرة عليها، بسبب إهانتها لمرضي السمنة في حلقتها الأخيرة من برنامج "صبايا"، حيث قالت لها: "والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل.. بتتريق علي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال رخيصة انا مش فاهمه ليه تبقي موجوده

واحده زي دي اساسا منتهي العدم احترافيه وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل ايه تاني علشان تمشي تشتم الناس بآلام والأب".وما يؤكد قصدها لزينه أيضًا هو أنها أنهت رسالتها بجملة "يا بني والله انت ربنا نجدك"، في إشارة منها إلي الفنان أحمد عز بسبب خلافاته القضائية المستمرة معها بصفتها أم أولاده.يُذكر أن ريهام سعيد هاجمت في آخر حلقات برنامجها "صبايا"، أصحاب السمنة المفرطة، ووصفتهم بكلمات مهينة، حيث أعتمدت أسلوب القهر والتوبيخ ووصفتهم بأنهم أموات وعبء علي الدولة ومظهرهم مثير للشفقة وغير محبب.