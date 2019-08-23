شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين ونصف إجمالى إيرادات أمس فى السينمات.. والفيل الأزرق 2 وولاد رزق 2 يكتسحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت دور العرض السينمائية تشهد إقبالا جماهيريا كثيفا لمشاهدة الأفلام المختلفة، والمتنافسة منذ انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائى قبل مايقرب من 3 أسابيع من الآن.

فيلم "الفيل الأزرق 2"، ما زال صامدا وقادرا على جذب الجمهور وتحقيق الإيرادات المرتفعة، حقق ليلة أمس الخميس إيرادات مليون و166 ألف جنيه و125 جنيه، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 85 مليونا و826 ألفا، ليستمر الفيلم فى رقمه القياسى كأعلى فيلم تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أما فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض"، فيواصل تفوقه بشكل يومى فى حصد الإيرادات، ليحقق ليلة أمس الخميس 2 مليون و300 ألف و685 جنيها، لتصل إجمالى إيراداته فى شباك التذاكر بعد 16 يوم عرض إلى 70 مليوناً و685 ألف جنيه.

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الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى، وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وحقق فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ليلة أمس الخميس،728 ألف و357 جنيه، ويشارك فى بطولة الفيلم منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

وجاء فيلم "الكنز 2"، فى المركز الرابع، حيث حقق ليلة أمس الخميس 173 ألأفا و825 جنيه، والفيلم من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويشارك فى بطولته عددا ضخما من النجوم منهم هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، هيثم أحمد زكى، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، عبد العزيز مخيون، نهى عابدين ومحيى إسماعيل.

وجاء فى المركز الأخير فيلم "أنت حبيبى وبس"، والذى أبتعد تماما عن المنافسة، حيث حقق 43 ألفا و255 جنيه، فيلم "أنت حبيبي وبس" إخراج أحمد البدري، وهو من بطولة محمود الليثى وبوسى ومحمد ثروت وهاله فاخر ونرمين ماهر وأحمد حلاوة وإيمان سيد ومحمد محمود.