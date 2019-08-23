شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى صالح يستقر على اختيار أبطال مسلسل "بنت القبايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج حسني صالح حاليا جلسات عمل مسلسله الجديد "بنت القبايل"، واستقر على عدد من النجوم لخوض بطولة العمل منهم، سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل، نبيل الحلفاوى، باسم سمرة، مريم حليم، محمود عبد المغنى، أنوشكا، ياسمين جمال، مدحت تيخة، بهاء ثروت، محمود الجابرى، سميرة عبد العزيز.

ويناقش المسلسل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

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مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الابنودى وغناء مدحت صالح وياسمين علىـ وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو اسماعيل

الجدير بالذكر أن للمخرج حسني صالح العديد من الأعمال الناجحة مثل الرحايا وشيخ العرب همام ووادي الملوك وخلف الله والوسواس وخط ساخن.