شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل ميادة الحناوى بمهرجانات حراجل فى لبنان بسبب حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل يومين فقط من ظهورها المرتقب فى مهرجانات حراجل فى لبنان، فوجئ جمهور المطربة السورية ميادة الحناوى بإلغاء الحفل، وهو ما أرجعته بعض وسائل الإعلام لضعف صحتها بينما عزته هى إلى خلاف مع المنظمين.

وكان سقوطا مفاجئا للمطربة السورية (59 عاما) بمدينة صفاقس التونسية فى الثامن من هذا الشهر أصاب جمهورها بالقلق على صحتها رغم إصرارها على استكمال الحفل وهى جالسة على كرسي.

وبينما يستعد الجمهور لإطلالتها الأولى بعد هذا الحادث فوجئوا بإلغاء حفلها الذى كان مقررا بعد غد الأحد فى مهرجانات حراجل بجبل لبنان.

وقالت ميادة لرويترز اليوم الجمعة "ما حصل إن المنظمين لم يطبقوا بنود العقد... أنا اجيت على لبنان وكنت فى الفندق ليومين وأجريت التمارين اللازمة مع المايسترو ايلى العليا وكنت فى أحلى حالاتي، لكن عندما أخلوا ببنود العقد مع مدير أعمالى لم أعد أستطيع أن أبقى".

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وأضافت "تعبت أعصابى من بعض المجلات التى قالت إن الإلغاء بسبب أوضاعى الصحية وعدم قدرتى على الغناء. حرام هذا الافتراء، أنا فى أفضل وضع وهذه حادثة تصير مع أى كان".

وتابعت قائلة "فى صفاقس كانت درجة الحرارة عالية ونسبة الرطوبة عالية والذى حصل معى أنى تفركشت (تعثرت) بذيل فستانى والميكرفون فسقطت أرضا، لكن عدت وأكملت الحفلة وغنيت ساعة ونصف. القصة كلها فركشة وهذا حصل مع أم كلثوم فى دار الأولمبيا بباريس أيضا".

من جانبها أكدت اللجنة المنظمة لمهرجانات حراجل أن إلغاء الحفل جاء بسبب خلاف على بنود التعاقد مع ميادة.

وقالت اللجنة فى بيان حصلت رويترز على نسخة منه "نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة تم بالتوافق والتراضى بين اللجنة ومدير أعمال السيدة ميادة الحناوى إلغاء الحفل الذى كان مقررا نهار الأحد ٢٥ آب".