شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و41 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Aladdin المعاد إنتاجه على طريقة الـ Live Action إيرادات وصلت إلى مليار و 41 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، حيث طرح الفيلم يوم 24 مايو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 354 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 686 مليون دولار أمريكى حول العالم.

تم إعادة إنتاج فيلم Aladdin عن قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992 .

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.