من هي السيدة التي قبلها كاظم الساهر على مسرح السودة؟

في خطوة طيبة ولافته، بادر المشرفون على حفلات موسم السوده إلى تكريم الفنان كاظم الساهر، وقدموا له هدية عبارة عن لوحة تذكارية مقدمة من جمهوره إليه، ورسمتها الإعلامية ريم سيري.
اللوحة شكلت مفاجأة للفنان كاظم الساهر، لأنها جمعته بوالدته الراحلة، وبدا عليه التأثر عندما شاهدها، ثم قام بتقبيل صورة والدته.
وكان كاظم الساهر قد أحيا حفلا كبيراً في إطار مهرجان "موسم السوده" في أبها، كما شارك قبل يومين الفنانين محمد عبده وكارول سماحة في إفتتاح "سوق عكاظ" وقدموا معاً أوبريت "عرب 501م".
كاظم الساهر الذي يعد في طليعة الفنانين الذين أحيوا مهرجانات وحفلات هذه السنة، سوف يبتعد عن الغناء خلال العامين المقبلين للتفرغ لإنجاز ألبومه الجديد.
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