صحافية مصرية تفضح ريهام سعيد: هذا ما يجري في الكواليس

لا يزال الهجوم مستمراً على الإعلامية ريهام سعيد، بعد تعرضها لأصحاب الوزن الزائد، في برنامجها "صبايا" عبر قناة "الحياة"، حيث وصفتهن بالأموات، وبأنهم عبء على أهلهم وعلى الدولة وبأنّ أشكالهم تشوّه المنظر العام.

ورغم اعتذار ريهام، وتأكيدها أنها كانت سمينة، وأن نقداً قاسياً من الفنان محمود حميدة دفعها إلى تخسيس وزنها، وأنها تحاول الاعتماد على مبدأ الصدمة، لا يزال الهجوم مستمراً عليها، مع مطالبات بإقصائها من قناة "الحياة".

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وقد كتبت الصحافية المصرية رحاب محسن، منشوراً على الفايسبوك، فضحت فيه ريهام خلف كواليس الكاميرا، وكشفت أنها شخص مكروه.

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وجاء في منشور رحاب " ريهام سعيد ... على مدار شهور فى تصوير" إبن حلال " شوفت بعينى محدش قالى إنك شخصية متصنعه مش محبوبه من بعدها بدأت أتأكد إن اللي بتظهر على الشاشة غير اللي بشوفها في الحقيقة".

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وتابعت رحاب "أتمنى تهذبي من أسلوبك الفج السخيف وتتكلمي بأسلوب لائق وتعرفي إنتي أد إيه بقيتي بتزعجي المصريين .... وطبعااا بكرا هتطلعي تعتذري عن اللي قلتيه".

وختمت رحاب قائلة "ملحوظة : الصورة دي كنا في أول يوم تصوير مسلسل " إبن حلال " وأنا كنت المستشارة الإعلامية للشركة المنتجة و للمسلسل".