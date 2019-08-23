ميادة الحناوي لـ " الجميلة ": سوء التنظيم وعدم وفاء المتعهد بالتزاماته سبب إلغاء حفل لبنان

قالت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي في حديث خاص لـ " الجميلة" أن سوء التنظيم وعدم وفاء المتعهد ببنود العقد الموقع هو سبب إلغاء حفلها الذي كان مقرراً يوم الأحد المقبل في الخامس والعشرين من شهر أغسطس / أب الجاري ضمن فعاليات مهرجان حراجل في لبنان.



وأضافت صاحبة " أنا بعشقك " في حديثها لـ " الجميلة " : " أستغرب انتشار أخبار عن صحتي وعن مرضي فهذا الكلام عار عن الصحة فأنا بخير وصحة جيدة وما حدث في تونس لم يكن مرضاً إطلاقاً بل أني تعثرت بخلفية الفستان الذي كان طويلاً وهو من الزي التونسي التقليدي واعتقدت أن حامل الميكروفون مثبت لكنه كان متحركاً فتعثرت وسقطت على الارض وبعدها أكملت الحفل و لم أصب بأي دوار أو خلل في التوازن ولم أذهب إلى أي مشفى إطلاقاً والحمد لله صحتي بخير ولا اعاني من أي شيء ".



وأوضحت ميادة أنها وصلت إلى مكان حفلها لإقامة " بروفا " مع الموسيقار إيلي العليا " وأيضاً لقاءات إعلامية اعتذرت عنها وقالت : " احترمت نفسي وغادرت الى سورية بسبب عدم معرفة المتعهد بالحفلات و تنظيم الحفلات الذي يبدو أنه ليس عمله ".



ونفت الفنانة السورية معرفتها بما قيل عن عدد التذاكر المباعة للحفل وقالت : ليس لدي علم بهذا الموضوع اطلاقاً وما اعرفه أن عدد كبير من الاصدقاء والاعلاميين اشتروا التذاكر وكان سيقطعون مسافة يقدر زمنها بحوالي الساعتين ونصف الساعة عن مدينة بيروت للوصول إلى مكان الحفل .

واشارت ميادة إلى أنها ستحيي حفلاً في دار الأوبرا السورية في التاسع و العشرين من الشهر الجاري .