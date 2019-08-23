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لاحظوا الشبه الكبير بين هؤلاء النجوم وأولادهم

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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ينشر المشاهير العرب صورهم برفقة أبنائهم باستمرار خاصة مع تقدم هؤلاء الأطفال بالعمر ومن خلال الصور نجد أن بعض الأطفال كانوا نسخة طبق الأصل عن آبائهم وأمهاتهم من المشاهير.

لاحظوا الشبه الكبير بين هؤلاء النجوم وأولادهم من خلال الصور أعلاه:

ابناء المشاهير

الممثلة الأردنية مي سليم نشرت صورة مع ابنها التي بدت نسخة مصغرة عنها حيث تشبها بدرجة لا تصدق ويظهر هذا بوضوح.

ابناء المشاهير

الأمر لم يقتصر على النجمات فقط فبين النجوم الرجال نجد شبه كبير يجمع بين الممثل أحمد فهمي وابنه الأكبر .

ابناء المشاهير

كذلك بالنسبة للممثل آسر ياسين نشر صورة له وهو يحمل ابنه الذي بدا نسخة مصغرة عنه.

ابناء المشاهير

في حين علي ابن النجم ملحم زين نسخة عنه إلا أن فارق الوزن بين الإثنين هو السبب الرئيسي في اختلاف الشكل لكنه يحمل نفس الملامح.

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ابناء المشاهير

أما الشبه الأكبر  يظهر بين ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق وابنتها وكأنها ظل لوالدتها في الملامح ولون الشعر حيث تسير على خطى والدتها في الجمال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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