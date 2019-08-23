ينشر المشاهير العرب صورهم برفقة أبنائهم باستمرار خاصة مع تقدم هؤلاء الأطفال بالعمر ومن خلال الصور نجد أن بعض الأطفال كانوا نسخة طبق الأصل عن آبائهم وأمهاتهم من المشاهير.

لاحظوا الشبه الكبير بين هؤلاء النجوم وأولادهم من خلال الصور أعلاه:

الممثلة الأردنية مي سليم نشرت صورة مع ابنها التي بدت نسخة مصغرة عنها حيث تشبها بدرجة لا تصدق ويظهر هذا بوضوح.

الأمر لم يقتصر على النجمات فقط فبين النجوم الرجال نجد شبه كبير يجمع بين الممثل أحمد فهمي وابنه الأكبر .

كذلك بالنسبة للممثل آسر ياسين نشر صورة له وهو يحمل ابنه الذي بدا نسخة مصغرة عنه.

في حين علي ابن النجم ملحم زين نسخة عنه إلا أن فارق الوزن بين الإثنين هو السبب الرئيسي في اختلاف الشكل لكنه يحمل نفس الملامح.

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أما الشبه الأكبر يظهر بين ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق وابنتها وكأنها ظل لوالدتها في الملامح ولون الشعر حيث تسير على خطى والدتها في الجمال.

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