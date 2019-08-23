كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 05:49 مساءً - توفيت البريطانية سارة دادلي (46 عاماً)، إثر استنشاقها كمية كبيرة من “أوكسيد النيتروز” المعروف بـ”غاز الضحك”، بهدف تخفيف آلامها من متلازمة الألم الإقليمي المعقد لمرض السكري.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن دادلي طلبت 100 كبسولة من “غاز الضحك”، في وقت واحد لتخفيف آلامها التي تسببها المتلازمة التي ضربت أطرافها جراء مرض السكري، الأمر الذي تسبب في وفاتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكبسولات التي استخدمتها سارة، والتي تسمى أيضا “هيبي كراك” تساعد في تخدير الألم، وتسبب الشعور بالإسترخاء لدى الأشخاص، ويستخدم الغاز من قبل الطهاة، لصنع الكريمة المخفوقة، لكن الأطباء يحذرون من استخدامه.
كانت هذه تفاصيل خبر “غاز الضحك” يودي بحياة سيدة بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.