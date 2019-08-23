كاظم الساهر يفاجئ ابن شقيقه بحفل عيد ميلاد مميز.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر ابن شقيقه بحفل مميز، احتفالا بعيد ميلاده.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو من الاحتفال، ظهر فيه كاظم برفقة مساعديه وهم يحملون قالب تورتة معد خصيصًا للاحتفال بعيد ميلاد ابن شقيقه.

ابن شقيق الفنان العراقي عبر عن سعادته الشديدة بهذه المفاجأة وقام باحتضان عمه في أجواء احتفالية مرحة.

Advertisements

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات “مهرجانات بيت الدين” في لبنان، وقد بدأ الحفل بفقرة الموسيقي اللبناني ميشال فاضل برفقة أوركسترا من 100 عازف بين الفلهارمونية اللبنانية والأوركسترا العراقية بالإضافة إلى عشرين من الكورس الغنائي.

ثم قدم كاظم الساهر فقرته الغنائية، والتي أشعلها بغناء أغنيته الجديدة “المتمردة”، وهي من ألحانه، ومن كلمات الشاعر كريم العراقي، وتوزيع ميشال فاضل.

وشهد الحفل احتفال عروسين بزفافهما، وهما “سعيد وميرنا”، حيث حضرت العروس مرتدية فستان الزفاف الأبيض، بينما ارتدى عريسها بذلة أنيقة، وهو ما لفت أنظار كاظم ودعاهما ليقتربا من المسرح.

الفنان العراقي التقط صورة معهما، ومازحهما قائلا: “تركتما شهر العسل وأتيتما إلى هنا”، ثم قام العروسان بالرقص سويا على نغمات إحدى أغاني كاظم الرومانسية.