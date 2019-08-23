فيديو مروع.. زوجة رياض محرز تحرجه بتصرف غريب!

متابعة بتجــــــــــرد: انتقدت الصحف البريطانية، “ريتال جوهال” زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز بعد تصويرها وهي تضع قدميها فوق لوحة قيادة السيارة أثناء السير على الطريق السريع.

وظهرت “ريتا” وهي تنظر إلى الكاميرا بينما تقود سيارتها المرسيدس التي يبلغ سعرها 130 ألف جنية إسترليني، ونشرت الفيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”.

ووصفت صحيفة “ذا صن” البريطانية الفيديو بـ”المروع”، وقال سائق لم يكشف عن هويته لصحيفة “ميل أون لاين”: “كان من الممكن أن تقتل شخص ما، هذا خطير للغاية”، وأضاف: “من الواضح أنها تعتقد أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، بدون أي عواقب، لقد كانت تعرض كل شخص على الطريق للخطر”، فيما قال بعض المسئولين إنها قد تتعرض للمسائلة القانوينة.

نشأت ريتا في جرافيسند، واعترفت في إحدى المقابلات أنها تحب نمط الحياة الفاخرة التي تأتي جنباً إلى جنب مع كونها متزوجة من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والذي يحصل على 200 ألف إسترليني في الأسبوع.

الجدير بالذكر أن ريتا جوهال، هي بريطانية من أصل هندي، وتزوجها “محرز” قبل بداية مشوار تألقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأنجب منها ابنته الوحيدة أطلق عليها اسم عربي وهو “عناية”.