أغنية أبو الجديدة “عيش يا قلبي”… قريبًا

متابعة بتجــــــــرد: كشفت شركة Gamma Music عن أنّ موعد طرح أغنية أبو الجديدة “عيش يا قلبي” بات قريبًا، بعد أن صوّرها في الجنوب اللبناني مع الممثل رفيق علي أحمد وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا.
إشارة الى كليب الأغنية من إخراج فادي حداد.
الجدير ذكره أن آبو اشتهر بأغنية “ثلاث دقات” التي طرحها منذ سنتين تقريبًا بالتزامن مع فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي”.
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