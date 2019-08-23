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متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أسابيع قليلة على إعلان علاقتهما بشكلٍ رسمي عبر انستغرام، شاركت دوا ليبا وأنور حديد من جديد يومياتهما للمتابعين عبر المنصة الاجتماعية.
إذ احتفلت المغنية الإنكليزية دوا ليبا بعيد ميلادها الـ 24 برفقة حبيبها عارض الأزياء أنور حديد، وهو شقيق بيلا وجيجي حديد. وتناول الإثنان وجبة العشاء برفقة الأصدقاء كما قطعت النجمة قالب الحلوى قبل أن تنشر للمتابعين أنّ حبيبها حضّر لها الفطور.
والتقطت عدسات كاميرا المصورين اللحظات الرومانسية التي جمعت دوا ليبا بحبيبها خلال العشاء. كما تألقت بفستانٍ أسودٍ قصيرٍ من Yves Saint Laurent للمناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوا ليبا احتفلت بعيد ميلادها مع حبيبها أنور حديد.. إليكم الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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