كارول سماحة تواعد الجمهور المصري في الساحل الشمالي

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا ساهرًا في الساحل الشمال في مصر مساء 29 آب/أغسطس الجاري. ومن المقرر أن تقدّم كارول خلال الحفل الذي سيقام في منتجع “توليب” باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة. على صعيد آخر، تعيش كارول سماحة حالة من النشاط الفني حيث طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “انشالله” ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلمها السينمائي الجديد “بالصدفة” خلال شهر أيلول/سبتمر المقبل على أن يسبقه إصدار الأغنية الخاصة به بصوتها وتحمل اسم “بتآمن بالصدفة”.

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