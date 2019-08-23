كيتي بيري تغني في الحمام! – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت النجمة الأمريكية “كيتي بيري” في فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تغني في الحمام بصحبة عدد من الموسيقيين، حيث أدت أحد أغانيها “Small Talk”.

وتبدو كيتي بظهرها في بداية الفيديو داخل حمام متوسط الحجم وهي ترتدي فستانا وردي اللون مزود بالريش، ثم تلتفت إلى الكاميرا، وتبدأ الغناء، وسط فريقها الذي يرتدي ملابس مطبوعة بالأبيض والأسود وسط أوراق التواليت.

وتعد أغنية “Small Talk” أو “حديث صغير” ثاني أغنية يتم إصدارها من ألبومها الجديد، وصدرت في 9 أغسطس الجاري، وعلى الرغم من عدم نشر أية معلومات أخرى عنها، لكنها تسرد العلاقة بين العشاق السابقين، الذين يلجأون بعد الانفصال إلى التصرف مثل الغرباء والدخول في أحاديث صغيرة.

وتشير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن الأغنية موجهة من المغنية ذات الـ34 عاماً إلى الممثل الشهير أورلاندو بلوم، الذي عرفته في عام 2016، وانفصلت عنه، ثم أعلنا خطبتهما في وقت سابق من هذا العام.