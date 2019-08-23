رغم معارضة ستيف جوبز.. قلم في هاتف “آيفون” الجديد!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تسريبات جديد لأجهزة آيفون عن “قلم صغير” يمكن إطلاقه خلال أسابيع جديدة مع هاتفها الجديد iPhone 11، على الرغم من أن مؤسس الشركة الراحل ستيف جوبز لا يحبها، حسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن ستيف جوبز قال ذات مرة: “لا أحد يريد قلماً”، ولكن يبدو أن الأمر مختلف الآن، حيث قد يكون الهاتف المفترض إطلاقه بعد بضعة أسابيع مزوداً بقلم من الأقلام الإلكترونية الحساسة.

وتقول التسريبات إن الهاتف من المفترض إطلاقه في 10 سبتمبر، بحسب موقع MobileFun، ومن المتوقع أن يكون القلم بحسب الطلب، حيث يكلف قيمته 20 جنيهاً إسترلينياً، على الرغم من تعهد ستيف جويز بعدم استخدامه أبداً.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف الجديد بكاميرا ضخمة خلفية تضم ثلاثة عدسات “قياسية، وزواية واسعة، وزوم فائق”، وتشير الشائعات أيضاً إلى أنه سوف يحوي أيضا نظام محسن للتعرف على الوجه.