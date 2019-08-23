أبرز 7 أفلام في تاريخ بوليوود.. "ملكة" يجسد حياة الهنديات

رغم أن أول ما يلفت النظر في السينما الهندية هو ألوانها البراقة ورقصاتها المبهجة، إلا أن بوليوود تمتلك أكثر بكثير من هذا.

صناعة السينما في الهند واحدة من أقدم وأكبر الصناعات في العالم، إذ تعود نشأتها إلى عام 1896، وبمرور الوقت تطورت إلى أن تم طرح أول فيلم طويل بعنوان Raja Harishchandra - رجا هاريشاندرا" عام 1913.

وحالياً، أصبحت بوليوود اسم له وضعه عالمياً، وفي محاولة للاحتفاء بأفضل أفلام السينما الهندية، يستعرض موقع "إم أس إن" في تقريره التالي أبرز هذه الأعمال.

1- Queen "ملكة"





أحد أنجح الأفلام الهندية على الإطلاق، إذ يتناول قصة فتاة تتحدى العادات والتقاليد بمزيج من الشجاعة والاحترام، ويهدف إلى إيصال رسالة جدية عن حياة الفتيات في الهند ، لذا كان من المتوقع أن يفوز بكثير من الجوائز السنيمائية.

2- The Lunchbox "علبة الغذاء"





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فيلم "علبة غذاء" هو قصة حب نادرة خلدتها السينما الهندية، وتدور أحداثه حول "طلب طعام" يتم توصيله بالخطأ، تؤدي لنشوب علاقة بين ربة منزل ورجل أكبر منها سنًا، يصنعان فيها عالماً خيالياً لنفسهما من خلال تبادل الرسائل في طلبيات التوصيل.

3- Swades "سواديس"





يتناول "سودايس" للنجم الهندي شاروخان، قصة نجم سنيمائي كبير يتخلى عن حياة الأضواء ويصبح رجلاً عادياً شديد البساطة، ويعتبر الفيلم الهندي الوحيد الذي تم تصويره في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

4- Lagaan "لاجان: ذات مرة في الهند"

رُشح فيلم "لاجان" لأوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2001، وهو من بطولة وإنتاج أمير خان، ويتناول قصة مجموعة هنود يقطنون بلدة صغيرة يخاطرون بمستقبلهم في لعبة كريكت تدور بينهم وبين حكامهم الإنجليز عديمي الرحمة.

5- Dilwale Dulhania Le Jayenge "رجوع العاشق المجنون"





الفيلم بطولة شاروخان وكاجول، ويتناول قصة حب تقليدية بين رجل وامرأة التقيا في أوروبا ونشأ بينهما خلافاً، إلى أن انتقلت الفتاة إلى الهند حينها اشتعل الحب بينهما، رغم العوائق.

6- Badla "بادلا"



يلعب الممثل المخضرم أميتاب باتشان دور "بادلا جوبتا" المسؤول عن حل غموض جريمة قتل، ويشبه كثيراً الفيلم الأمريكي الفائز بالأوسكار "Gone Girl".

7- Helicopter Eela "هليكوبتر إيلا"

تقدم كاجول، المعروفة بـ"جوليا روبرتس بوليوود"، واحداً من أهم أدوارها في هذه الفيلم، إذ تلعب دور أم طموحة تلتحق مع ابنها بالجامعة للحصول على شهادة جامعية في مجال الغناء، وفي سبيل ذلك تخوض رحلة ملحمية.

