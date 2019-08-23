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رويترزالجمعة 2019/8/23 06:55 م بتوقيت أبوظبي
المطربة السورية ميادة الحناوي
قبل يومين من ظهورها المرتقب بمهرجانات حراجل في لبنان، فوجئ جمهور المطربة السورية ميادة الحناوي بإلغاء حفلها، وهو ما عزته بعض وسائل الإعلام لظروف صحيّة، بينما أرجعته هي إلى خلاف مع المنظمين.
وكان سقوط مفاجئ للمطربة السورية البالغة من العمر 59 عاماً في مدينة صفاقس التونسية، في 8 أغسطس/آب الجاري، أصاب جمهورها بالقلق على صحتها رغم إصرارها على استكمال الحفل وهي جالسة على كرسي.
وفوجئ الجمهور الذي كان يستعد لإطلالتها الأولى بعد هذا الحادث بإلغاء حفلها الذي كان مقرراً، الأحد، في مهرجانات حراجل بجبل لبنان.
وقالت ميادة الحناوي، الجمعة: "ما حصل أنَّ المنظمين لم يطبِّقوا بنود العقد، جئت إلى لبنان وكنت في الفندق ليومين وأجريت التمارين اللازمة مع المايسترو إيلي العليا وكنت في أفضل حالاتي، لكن عندما أخلوا ببنود العقد مع مدير أعمالي لم أعد أستطيع أن أبقى".
وأضافت: "تعبت أعصابي من بعض المجلات التي قالت إنَّ الإلغاء بسبب أوضاعي الصحية وعدم قدرتي على الغناء. حرام هذا الافتراء، أنا في أفضل وضع وهذه حادثة تصير مع أي كان".
وتابعت: "في صفاقس كانت درجة الحرارة عالية ونسبة الرطوبة عالية والذي حصل معي أني تعثرت بذيل فستاني والميكرفون فسقطت أرضاً، لكن عدت وأكملت الحفلة وغنيّت ساعة ونصف، القصة كلها فركشة وهذا حصل مع أم كلثوم في دار الأولمبيا بباريس أيضاً".
من جانبها، أكدت اللجنة المنظمة لمهرجانات حراجل أنَّ إلغاء الحفل جاء بسبب خلاف على بنود التعاقد مع ميادة.
وقالت اللجنة في بيان: "نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة تمَّ بالتوافق والتراضي بين اللجنة ومدير أعمال السيدة ميادة الحناوي على إلغاء الحفل الذي كان مقرراً يوم الأحد 25 أغسطس/آب".
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء حفلها في لبنان.. ميادة الحناوي: ما يحدث حرام وافتراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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