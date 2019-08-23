كريم قاسم عن احتراق غابات الأمازون: "مأساة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
وصف الفنان كريم قاسم احتراق غابات الأمازون في البرازيل بالمأساة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وكتب كريم "الأمازون بتولع!غابات بتحترق بقالها ٧ أيام وناس قليلة أوي متنبهة لحجم هذه المأساة والأخطر إن في أخبار إن الناس برعاية شركات كبري بتولع فيها عن عمد عشان تحولها لأراضي زراعية أو للبناء عليها، هل تعلم أن غابات الأمازون مصدر ٢٥ ٪ من الهواء اللي بنتنفسه؟".
تعد غابات الأمازون أكبر الغابات المطيرة، وهي مخزون استراتيجي للكربون، حيث تمتص الأشجار في الغابات مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون كل عام وتنتج الأكسجين، ما يسهم في شكل كبير بإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري، ويُطلق عليها رئة الأرض.
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